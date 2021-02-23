Elazığ’da 750 yapı tasarlandı: Elde edilen gelir kentsel dönüşüme harcanacak

Geçtiğimiz yıl büyük bir depremle sarsılan Elazığ’da Türkiye’ye ‘umut’ olacak bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Üniversite, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimin bir arada ortaya çıkardığı ‘Umut-Elazığ’ projesinde 750 yapı tasarlandı. Konutlardan elde edilen gelir, şehrin kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak.

Türkiye’nin her dönem en önemli gündem maddelerinden biri olan deprem tehdidi üzerine yeni bir proje başlatıldı. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Emre Arolat Mimarlık tarafından 2020’de 6.8 şiddetinde depremle sarsılmış olan Elazığ şehri için ‘Umut-Elazığ’ projesi gerçekleştiriliyor.

Elazığ halkı için yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla tasarlanan proje Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle sürüyor.

Mimar Emre Arolat ile Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba yürütücülüğünde ve bağımsız bir kurul danışmanlığında, üniversitenin 15 öğrencisi ve 3 mezununun bulunduğu ‘Umut-Elazığ İleri Tasarım Stüdyosu’ oluşturuldu.

Proje kapsamında 600 bin metrekarelik bir alanda, Elazığ için deprem ve pandemi sonrası öğretileri önceleyen, doğaya ve çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve alternatif bir yaşam alanı tasarlandı.

Projede halkın tamamının ihtiyaçlarına yanıt verecek eğitim, konut, sağlık, ticaret gibi 750 farklı yapı tasarlandı. Konutlardan elde edilen gelir, şehrin kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak.