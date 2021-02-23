Adem Amca ve 'Yaren' leyleğin 9 yıllık dostluğu: Her yılın 6 ayı birlikteyiz

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile ‘Yaren' adını verdiği leyleğin 9 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği bir hikayeye dönüştü.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendikten sonra, başta doğaseverler olmak üzere milyonların ilgiyle takip ettiği dostluk, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından film haline getirildi. Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren’in hikayesinin anlatıldığı film, Prag Film Festivali’nde 'en iyi belgesel' kategorisinde ödül almıştı.

2019 yazından bir fotoroman.

Yaren Leylek o sabah başka bir balıkçının kayığına konmuştu. Durumu öğrenen Adem Amca hışımla gidip leyleğini el âlemin kayığından aldı. Son fotoğraftaki leyleğin mahcup, Adem Amca'nın sitemkar bakışı... pic.twitter.com/OOH8diUbQJ — Alper Tüydeş (@alpertuydes) February 22, 2021

​'Her yılın 6 ayı birlikte balık tutuyoruz'

Havaların ısınmasıyla her yıl mart ayında gelen Yaren'i beklemeye başlayan Adem Yılmaz, “Bundan 10 yıl önce gölde teknemle balık tutuyordum. Bir leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam ediyor. Yaren adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim zaman kaygılanıyorum. Her yıl 6 ay günün 5-10 saatini Yaren ile balık tutarak geçiriyorum. Bütün leylekleri seviyorum. Ancak benim için Yaren'in yeri çok farklı” dedi.

'Yunanistan'da gölge oyunu olarak sergilendi, Almanya'da ders kitaplarına konu oldu'

Yaren ile Adem Yılmaz’ın hikayesini fotoğraflayan Alper Türdeş, “Bu hikaye benim için çok özel. Beş yıldır Adem Amca ve Yaren leyleğin hikayesine ortak oluyorum. Doğanın içinde yaşayan insanların ve hayvanların dost olabileceğini anlatmak için fotoğrafladım. Bu fotoğraflar ile yayınladığı video sayesinde yaşanan gerçek dostluğun ünü, ülke sınırlarını aştı. Yunanistan’da gölge oyunu olarak sergilendi. Almanya ve Avusturya’da okullarda ders kitaplarına konu oldu. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem Amca'nın dostluğu tanındı ve takipçi sayısı binlere ulaştı. Artık Yaren leyleği, her göç döneminde gelmesini bekleyen bir kitle oluştu. Adem amca ve köyümüz hazır. Tek eksik Yaren” ifadelerini kullandı.

Yaren leyleğe 'verici' takılabilir

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, “Her yıl balıkçı Adem Amca'mızın misafiri olur. Burada yaşayan herkes, heyecanla Yaren leyleğin gelmesini bekliyor. Geçen yıl bu zamanlar da gelmişti. Yaren'i yuvasına yerleştirdiğimiz bir vericiyle sevenlerine izlettirmiştik. 6 ay burada kalıyor, 6 ay da başka memleketlerde. Artık vatandaşlardan gelen verici takılması konusunu hayata geçireceğiz. Diğer ülkelerde geçirdiği 6 aylık süreyi de izlemek istiyoruz. Yaşlı leyleklere, vericiyi takmak mümkün olmuyor ancak Yaren'in yavrularını takip edebileceğiz” diye konuştu.