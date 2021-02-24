Selvi: Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'AK Parti'den koparılmak istendiğini' öne sürdü. Selvi ayrıca, AK Parti Genel Başkanlığı görevinin Erdoğan'ın 'kırmızı çizgisi' olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan’a teklif mi, tuzak mı?' başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan'ın genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrılacağı iddialarının AKP'yi Erdoğan'ın elinden almak için bir tuzak olduğunu ileri sürdü.

"AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum" diyen Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde: