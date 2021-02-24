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    Formül belli oldu: 100 binde 35’e inen il normalleşecek

    © AFP 2021 / YASIN AKGUL
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin iller bazında kademeli olarak kaldırılması planıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak. İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması süreci 1 Mart'tan itibaren başlıyor. İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

    Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre "Normalleşmenin ayak seslerini duymaya başladık" diyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

    "Yüz binde 10’un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak. Ancak yüz binde 35’e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak. Örneğin önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor."

    3 büyükşehirde önce Ankara

    Kısıtlamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir’den daha öncelikli olacak. Çünkü önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara’da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir’in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.

    Prof. Dr. Turan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

    "Ankara’da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 vaka demek. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, İstanbul ve İzmir’den önce kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Maalesef İstanbul, İzmir’de vaka sayıları geçmişe oranla azalmakla birlikte, kriterlere uyum henüz istenen seviyede değil."

    Normalleşmeye en yakın Hakkari ve Şırnak

    Vaka sayısı yüz binde 10’un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak. Bu illerin başında ise Hakkari (3.21) ve Şırnak (3.91) geliyor. Prof. Dr. Turan, "Hakkari ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10’un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olacak" dedi.

    Renklere göre, kademe kademe

    Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

    Düşük risk (mavi): Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller

    Orta risk (sarı): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

    Yüksek risk (turuncu): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

    Çok yüksek risk (kırmızı): Yüz binde 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller.

    Karadeniz alarm veriyor

    Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz’de. Ordu’da her 100 bin kişiden 228’inde virüs tespit edildi. Ordu’yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti. En riskli il Ordu’da Valilik, dün aldığı ek kararla, misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu.

    Etiketler:
    Kısıtlama, Normalleşme, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs
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