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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

    Bakan Pekcan: Her fırsatta stratejik hedefimizin AB'ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102241043886345-bakan-pekcan-her-firsatta-stratejik-hedefimizin-abye-tam-uyelik-oldugunun-altini-ciziyoruz/

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Her fırsatta stratejik hedefimizin AB'ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Pekcan, AB'nin çelik ürünlerinde uyguladığı önlemlere ilişkin de 'engellerin kaldırılması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

     

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her fırsatta stratejik hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunun altını çizdiklerini belirterek, "AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile video konferans yöntemiyle görüştü.

    Görüşmede, Türkiye ile AB arasındaki ikili ve ticari ilişkiler ve iş birliğinin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde geliştirilmesine yönelik öncelikli gündem konuları ele alındı.

    Pekcan, Türkiye'nin, AB'ye aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak AB ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin halihazırda AB ile ileri seviyede bir bütünleşme tesis etmiş olduğunu belirtti.

    Pekcan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

    • Her fırsatta stratejik hedefimizin AB'ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz.
    • Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir.

    İki taraf arasındaki tam üyelik sürecinin bir aşaması olan Gümrük Birliği ilişkisinin, bu zamana kadar karşılıklı birçok kazanım sağladığını belirten Pekcan, ancak mevcut yapının artık günün gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığını hatırlattı.

    'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekiyor'

    Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin pandemi döneminde önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemine dikkati çeken Pekcan, sürecin hem Türkiye'deki hem de AB ülkelerindeki iş dünyası tarafından desteklediğini bildirdi.

    Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde en önemli ve nihai hedefinin tam üyelik olduğunu vurgulayan Pekcan, bu amaçla Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından birinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu ifade etti.

    Bakan Pekcan, mart ayında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemin oluşturulmasını hedefleyen somut adımların atılmasına yönelik beklentilerini de aktardı.

    Gümrük Birliği ortağı olarak AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı STA'lara Türkiye'nin taraf olamamasının doğurduğu sorunlara da değinen Pekcan, Gümrük Birliği'nin işleyişini doğrudan etkileyen AB teknik komitelerine Türkiye'nin de katılım sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

    'Türk çeliğinin önündeki engellerin kalkması lazım'

    Pekcan, AB'nin çelik ürünlerinde uyguladığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Birliğin önlemlerinin iki taraf arasındaki anlaşmalara ve ortaklık ruhuna uygun şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Pekcan, artık AB'nin ikili ilişkinin önemine yakışan bir yaklaşım benimseyerek, Türk çeliğinin rekabet kurallarına uygun olarak AB piyasasına sunulmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

    Varhelyi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Gümrük Birliği'ne etkilerini de değerlendiren Pekcan, bu kapsamda AB tarafından atılacak adımların, ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi, bunun yerine AB'nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir iş birliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

    Pekcan, bu süreçte Türkiye'nin hem aday ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak, üye ülkelerin yeşil dönüşümü için oluşturulan finansman imkanlarına erişim sağlamasının kritik önemde olduğuna işaret etti.

    Bakan Pekcan, ticaretin güvenli ve daha hızlı işleyişini hedefleyen Ticaret Bakanlığı projelerinin de IPA-III fonlarından desteklenmesini istedi.

    'Türkiye de ön izin konusunda muaf olmalı'

    Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Pekcan, AB'nin Kovid-19 aşılarına dönük son dönemde hayata geçirdiği ön izin uygulamasına ilişkin olarak Türkiye'nin de ortaklık ilişkisine uygun bir şekilde muaf ülkeler arasına eklenmesi gerektiğini belirtti.

    Pekcan, konuşmasının sonunda, Türkiye'nin AB'de yerini alması gerektiğini, bu kapsamda Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefine katkı sağlayacak ortak çalışmaların büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

     

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    Etiketler:
    Gümrük Birliği, Gümrük Birliği, Gümrük Birliği, AB, AB, Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı
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