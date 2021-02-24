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    Erol Yenisu - Hanife Yenisu, dumbell, Pendik

    Eşini dumbell ile öldüren adam tutuklandı: Kendisini darbettiğimde bana tepki göstermedi, o an bunu beklemiyordu

    © DHA
    Türkiye
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    Pendik'te eşi Hanife Yenisu'nun kafasına dumbell ile vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erol Yenisu tutuklandı. Erol Yenisu’nun savunmasında "Eşim kendisini savunamayacak durumda değildi. Kendisini darbettiğimde bana tepki göstermedi. Çünkü o an benden bunu beklemiyordu" dediği öğrenildi.

    İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre şüpheli Erol Yenisu, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen aynı evde yaşadığı eşi Hanife Yenisu'nun kafasına dumbell ile vurarak öldürdü.

    Şüpheli Erol Yenisu olaydan sonra Yenişehir Polis Merkezi'ne gidip cinayeti itiraf ederek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli Erol Yenisu savcılık ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

    Uzaklaştırma kararı almış

    Şüpheli Erol Yenisu, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında, şunları kaydetti:

    "Son bir aydır kendimi çok iyi hissetmiyorum. Olaydan yaklaşık 1 ay önce eşimle aramızda basit bir tartışma meydana geldi. Kendisi polisi aramış. Polisler gelip bizi Aile içi Şiddet Bürosu’na götürdüler. Burada uzaklaştırma ile ilgili bana ihtar verildi. Bu duruma üzüldüğüm için evden ayrıldım. 15 gün ülkenin değişik şehirlerinde kaldım. Daha sonra eve döndüm. Aramızdaki sorunları konuşmak için çaba sarf ettim, ancak eşim benimle konuşmadı. Olaydan önceki akşam yine kendisi ile konuşmak istedim. Eşim bana, ‘Sen hak ettiğin için polisi aradım. Öfkeme de yenilmiş değilim. Bir daha olsa yine polisi ararım. Bu kez ararsam doğrudan hapse girersin' dedi. Bu sözlere üzüldüm. İkimiz aynı odada farklı yerlerde yattık. Ancak ben gece uyuyamadım."

    ‘Eşim kendisini savunamayacak durumda değildi’

    Sabah uyanıp oğlunu işe gönderdiğini söyleyen şüpheli Erol Yenisu, şöyle devam etti:

    • "Kızım ise yan odada uyuyordu. Eşim yeni uyanmış, yatağında telefonla bir şeyler izliyordu. Bir anda hiddete kapıldım ve çocuklarımın spor yaparken kullandıkları dumbell denilen aleti aldım.
    • Yatakta bulunan ve uyanık vaziyetteki eşimin kafasına vurmaya başladım. Ancak kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde, eşimin yatakta hareketsiz yattığını fark ettim. Eşime dumbell ile vururken, 16 yaşındaki küçük kızım yan odada uyuyordu. Öldüğünü düşündüğüm için polis merkezine gittim. Kızım bu manzarayla karşılaşmasın diye eşimin üzerini battaniye ile örttüm.
    • Otomobilimi aldıktan sonra bankadan mesai arkadaşım olan Ahmet F.A.’nın yanına gittim. Ona aracımı teslim ettim ve durumu anlattıktan sonra, polise teslim olacağımı söyledim. O da bana, ‘En doğrusunu yaparsın’ dedi. Cep telefonumdan dostlarıma ve yakınlarıma, çocuklarıma sahip çıksınlar diye mesaj attım.
    • Ben sadece, kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı öldürme iddiasını reddediyorum. Çünkü eşim kendisini savunamayacak durumda değildi. Ben eşimi darbettiğim zaman kendisi uyanıktı. Kendisini darbettiğimde bana tepki göstermedi. Çünkü o an benden bunu beklemiyordu."

    ‘Eşim yüzünden iş hayatımda başarıyı yakalayamadım’

    Eşiyle 26 yıllık evli olduklarını ve psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını belirten şüpheli Erol Yenisu, "Eşimin tutum ve davranışları yüzünden huzursuz olduğum için iş hayatımda istediğim başarıyı yakalayamadım. Buna rağmen, yaptığım eylemden dolayı pişmanım. Ben mükemmel biri değilim belki ama kötü bir insanda değilim. Bu zamana kadar çocuklarımın başını yere eğmemek adına sürekli çalıştım. Çocuklarımızı çok sağlıklı büyütebildiğimize inanmıyorum. Eşimi öldürmeyi daha önce planlamadım, tamamen anlık olarak gelişti" dediği öğrenildi.

    Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Erol Yenisu hakkında ‘çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

    Etiketler:
    Darp, Kadın cinayeti, dumbell, Pendik
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