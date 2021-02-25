İstanbul'da bir IŞİD'li, tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişinin IŞİD'li olduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre 20 Şubat'ta saat 02:10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E. adlı kişinin keşif yaptığı belirlendi. IŞİD'li olduğu tespit edilen kişinin üzerinden örgütle bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Muhammed Yahya E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.