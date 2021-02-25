AK Partili Özalan: Southgate 'Bizde futbolla bu kadar ilgili bir Cumhurbaşkanı olsa dünya şampiyonu oluruz' dedi

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan, İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate ile zaman zaman konuştuklarını söyledi. Özalan, Southgate'in kendisine "Bizde futbolla bu kadar ilgili bir Cumhurbaşkanı olsa dünya şampiyonu oluruz" dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi aktardı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı "Siz spora her türlü desteği veriyorsunuz. Dünya çapında bir başarıyı da bizim size hediye etmemiz gerekiyor" ifadesi hatırlatılan Özalan, "Futbol oynadığım dönemden birçok arkadaşım şimdi Avrupa’da federasyon başkanlığı ya da teknik direktörlük yapıyorlar. Hepsiyle ilişkilerimi sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini takdir ediyorlar" dedi.

Özalan, Aston Villa'da birlikte futbol oynadıkları Gareth Southgate'in şimdilerde İngiltere Milli Takım Teknik Direktörlüğü'nü üstlendiğini hatırlatarak "Southgate ile zaman zaman konuşuyoruz. ‘Bizde futbolla bu kadar ilgili bir Cumhurbaşkanı olsa dünya şampiyonu oluruz’ diyor" ifadesini kullandı.

'Gözüm açık gider'

Bunun kendisine iki şey düşündürdüğünü belirten Özalan, "Bir, futbola bu kadar destek veren bir Cumhurbaşkanımız olduğu halde neden dünya şampiyonu olamıyoruz? İki, Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini bütün dünya tanıyor" diye konuştu.

Özalan şunları kaydetti: