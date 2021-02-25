Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların peyderpey açılacağını belirterek, "Sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerini açılışı ve okul ziyaretlerinde bulunmak için Edirne'ye geldi.

Vali Ekrem Canalp'ın karşıladığı Selçuk, ilk olarak Tayakadın köyünde bulunan Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sınıfları gezen Selçuk, okul bahçesinde öğrencilerin sosyal mesafeli oyununa eşlik etti. Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in Edirnespor forması hediye ettiği Selçuk, okul ziyaretinin ardından köylülerle sohbet etti.

Bakan Selçuk, daha sonra Kırkpınar Spor Lisesi'ne geçerek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Törene, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Milli Eğitim İl Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

Toplam 6 okul ve 156 tasarım beceri atölyesinin hizmete açıldığı törende konuşan Bakan Selçuk, eğitimin sadece kağıt üzerinde uygulanan ya da ezberlenen içerikler olmadığını belirtti.

Selçuk, özellikle hizmete alınan tasarım beceri atölyelerinin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"156 atölyemizin özellikle becerileri geliştirmeye dönük olan atölyelerin çocukların hayatını çok çok zenginleştireceğini biliyorum. Ta ilkokullardan itibaren, ortaokullarda, liselerde binlerce kez tecrübe edecekleri birtakım işler, işlemler, oyunlar vasıtasıyla kişiliklerini geliştirme, becerilerini geliştirme, bir şekilde eğitimlerin kalitesini arttırma, meslekleri tanıma, yeteneklerini tanıma konusunda çok büyük mesafe alacaklar. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum ve Edirne'nin tasarım beceri atölyesi açma konusunda bu yüksek seviyeli başarısını da yürekten tebrik ediyorum."

'Edirne dünya başkentleriyle yarışmalı'

Edirne'nin eğitimde dünya başkentleriyle yarışması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, "Böyle tarihi ve kültürel birikimi yüksek olan bir şehirde eğitimin kalitesinin yüksek olması elbette bizim beklentimiz dahilinde. Ancak Edirne'nin artık çevre illerle, başka illerle yarışmak değil, bu kadar altyapısı güçlü bir şehrin, bu kadar tarihsel birikimi yüksek olan bir şehrin artık dünya başkentleriyle, dünya şehirleriyle yarışması lazım. Rekabetin küresel olduğunu artık hepimiz biliyoruz ve bu rekabette bizim çocuklarımızın da bayrağımızın gölgesi altında dimdik, birikimleriyle, donanımlarıyla ayakta durmaları bizim ana gayelerimizden, hedeflerimizden bir tanesi" diye konuştu.

Hizmete alınan Kırkpınar Spor Lisesi'ne de ayrı parantez açan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:

"Tabii buraya özel Kırkpınar güreşlerinden de söz etmeden geçmek mümkün değil. Kırkpınar Spor Lisesi'ni açıyor olmamızın da çok özel bir önemi var çünkü güreşin buradaki anlamı, buradaki oluşturduğu atmosfer çok önemli ve bu konuda bir spor lisesi açıyor olmak ayrı bir değer taşıyor, herhangi bir spor lisesinin çok çok ötesinde bir bakış açısına sahibiz. Burada yaptığımız bu faaliyetler, açtığımız okullar ve atölyelerle beraber ülkemizin eğitim geleceğinin çok daha parlak olacağı konusunda somut işaretler bizi memnun ediyor, mutlu ediyor ve çocuklarımızı yönlendirmek anlamında artık daha fazla imkanımız var ve bu da bizim geleceğe daha umutla bakmamıza yardımcı oluyor."

‘Yüz yüze eğitimden çok daha meşakkatlidir uzaktan eğitim’

Selçuk, okulların çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, sosyalleşmesindeki etkisinin yadsınamayacağını da belirtti: