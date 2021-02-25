Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması: Dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanı'nı görevden almasına ilişkin, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'da mevkidaşı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin, "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" diye konuştu.