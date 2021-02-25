Eskişehir caddelerinde kalabalık görüntü: Sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı normalleşme süreci açıklaması sonrası Eskişehir’de kalabalık görüntüler ortaya çıktı.

İşletme sahiplerinin hazırlıklara başladığı belirtilirken, kentin en işlek caddelerinden olan Hamamyolu ve Asarcıklı Caddesi'nde kaydedilen görüntüler gündem oldu.

Isınan havayla insanların doldurduğu alanlarda büyük bir kalabalık gözlendi. Oluşan manzara normalleşme süreci adına endişe verici bulundu.

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