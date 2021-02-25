Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi öldü

Denizli'de bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesinde Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.