Koronavirüsün insan psikolojisi üzerine olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olan uygulama geliştirildi

Hacettepe Üniversitesi'nin yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Kovid-19 ve Toplum' projesi kapsamında, koronavirüs salgınının psikoloji üzerindeki etkilerinin önüne geçmeye yardım eden bir mobil uygulama geliştirildi. Uygulama, Türkçe'ye uyarlanarak kullanıma sunuldu.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Kovid-19 ve Toplum' projesi kapsamında bir uygulamayı Türkçe'ye uyarlayıp geliştirerek kullanıma hazır hale getirdi.

Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenler, uygulamanın koronavirüs salgını ile birlikte artış görülmesi ihtimali yüksek olarak değerlendirilen obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve kaygı üzerinde etki göstermesi için çalıştılar. 38 seviyelik bir oyun gibi kurgulanan uygulamayı kullanan kişiler, her gün ortalama 3 seviye geçerek 12 - 13 gün gibi bir sürede bu konuda destek almış olacaklar.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya, geliştirilen uygulama ile ilgili olarak şu sözleri söyledi:

"Kişilerin kendi kendilerine yardım etmelerini sağlayacak bir telefon uygulamasını dilimize kazandırabilir miyiz, bizim insanlarımızın kullanmasını sağlayabilir miyiz?' temel amacımız buydu. Projede 2 semptom grubunu hedef aldık. Pandemide en fazla konuşulan hijyen davranışları ve korunma davranışları ile birlikte yıkanma ve özellikle bir şey kapma ve başkalarına bir şey bulaştırmaya ilişkin kaygının şiddetlenmesini bekliyorduk, bu nedenle OKB'yi hedef aldık.

Bir de 'Kovid kaygısını, Kovid ile ilgili endişeleri nasıl hafifletebiliriz' bunu hedefe aldığımız telefon uygulamasını geliştirdik. Bu kişilerin daha sağlıklı düşünmelerine yardımcı olarak, duygularını daha iyi kontrol etmeleri, daha iyi düzenlemelerini hedef alan iki telefon uygulamasını dilimize kazandırdık."

Geliştirilen uygulama, Mermerkaya'nın açıklamalarına göre kişilerin duygu sistemlerini harekete geçirerek kaygıya ve OKB'ye sebebiyet verebilecek düşünceleri hedef alıyor.

Bu duyguların artmasına sebebiyet veren bir dizi fonksiyonel olmayan düşünce yapısı olduğunu ifade eden Mermerkaya durumu şöyle özetledi: