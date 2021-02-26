Par: Erdoğan bir an önce normalleşme istiyor, Bilim Kurulu ve Koca'ya üstü kapalı 'Daha fazla uzatmayın' mesajı veriyor

Habertürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir an önce normalleşme istediğini, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya üstü kapalı "Daha fazla uzatmayın" mesajı verdiğini ileri sürdü.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen AK Parti kongreleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Par, bugün (26 Şubat 2021) yayımlanan yazısına 'Erdoğan pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyor çünkü…' başlığını attı ve şunları söyledi:

"Teşkilatın siyasi motivasyonunu yükseltmenin hastalık riskinden daha hayati olduğunu düşünüyor.

Halktan uzak kalmaktan, dijital konuşmalar yapmaktan sıkıldı, salonları dolduran kalabalığın attığı sloganların 'Yasaklar varken neden kongre yapıyorsunuz?' eleştirilerini bastıracağına inanıyor.

'Vakit kaybetmeden partiyi toparlamak istiyor'

Sadık seçmeninin bu duruma pek kızmayacağını umut ediyor.

Salgına rağmen salonların 'lebalep dolu' olmasını kendisine duyulan sevginin bir kanıtı olarak yorumluyor.

Ekonomi nedeniyle oy kayıplarının önüne geçmek için vakit kaybetmeden partiyi toparlamak istiyor.

Bir an önce normalleşme istiyor, Koronavirüs Bilim Kurulu’na ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya üstü kapalı 'Daha fazla uzatmayın' mesajı veriyor."