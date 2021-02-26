Şanlıurfa'da 6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu doğan buzağı 5 dakika yaşayabildi

Siverek ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, ineğinin doğumda zorlandığını fark etmesi üzerine mahalleye veteriner çağırdı.

Doğuma giden veteriner, ineğin sıkıntılı doğum yapacağını fark etmeleri üzerine doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğumu gerçekleştirilen ve 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruğu olan buzağıyı gören veteriner ve vatandaşlar, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıkları için şaşırdı.

Buzağının, doğumdan 5 dakika sonra öldüğü açıklandı.