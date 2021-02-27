Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın'dan Kovid-19 aşısı öncesi ağrı kesici uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, ağrı kesicilerin koronavirüs aşısının etkisini azalttığı iddiasını değerlendirdi. Akın, "Bizim 'antienflamatuar' dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamalar sürerken, bazı bilim insanları günlük hayatta sıklıkla kullanılan ağrı kesicilerin aşının etkisinin azaltabileceği yönünde açıklamaları oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, "Dünyada çok çeşitli ağrı kesiciler var. Bu ağrı kesicilerin bir kısmı doğrudan beyinde ağrı merkezini etkiliyor. Bazıları ağrıya neden olan iltihabi durumu engelliyor. Bazı ağrı kesiciler de bağışıklık maddelerinin, bölgeye gelmesini azaltıyor. Bunlar bağışıklığı azaltıyor" dedi.

'Hekime danışsınlar'

Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerin hekim kontrolünde ağrı kesici kullanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Levent Akın, şu uyarılarda bulundu:

“Koronavirüs aşısı sonrası kişilerin hangi ağrı kesicileri kullanacaklarına dair öneriler veriliyor. Kişilerin buna sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Bizim 'antienflamatuar' dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle 'antienflamatuar' özelliği olmayan, sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Aşı olan kişiler kolunda ya da vücudunda ağrı ve halsizlik gibi durumları hissettiği zaman hastanede aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışsınlar."

Aşı konusunda halka yönelik belgeler hazırladıklarını anlatan Prof. Dr. Akın, “Bununla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı’nın korona ile ilgili sayfasında var. Belki bu broşürleri aşı olan kişilere de vermemiz gerekecektir. Tüm ağrı kesicileri bağışıklığı baskılamıyor" dedi.