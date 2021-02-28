Park yeri nedeniyle çıkan kavgada darp edilen yüzde 90 engelli Mümün Kara hayatını kaybetti

Antalya'da 19 Şubat'ta iddiaya göre ailesiyle akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara, bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü.

Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y, Bekir Kara ve babası Mümün Kara’yı darp etti.

Yüzde 90 engelli olan 58 yaşındaki Mümün Kara, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan N.Y. tutuklanmış, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.