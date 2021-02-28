Cumhurbaşkanlığı yerli ve milli Google, Apple ve Facebook geliştirmeyi hedefliyor: 'Dünya GAFAM'dan büyüktür'

TRT Akademi dergisine konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, teknoloji devi şirketlerin muadillerinin yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

ankaragazetecisi.com'dan Sinan Tartanoğlu'nun aktardığına göre, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple şirketlerinin sektördeki gücüne karşı 'yerli ve milli' muadilleri yapılmasını amaçladıklarını söyleyen Koç, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, 'Dünya beşten büyüktür'diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM’dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google, bizim bütün arama sistemlerimizi biliyor. Apple hem bilgisayarımızı hem telefonumuzu biliyor. Biyometrik verilerimizin dışında parmak izlerimizi de aldı. Facebook, kimi sevip sevmediğimizi ne yiyip ne içtiğimizi bile biliyor. Amazon, nasıl alışveriş yaptığımızı, hangi filmleri izlediğimizi neyi sevip sevmediğimizi biliyor. Microsoft, kullandığımız bütün işletim sistemlerimizin bilgisine sahip."

Koç, "Bu şirketler bu kadar büyük bir veriye sahip durumdayken sizin özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz biraz zor. Çünkü bu beş firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor. Eğer bu firmalar ellerindeki bütün verileri birbirleriyle paylaşsalar halimiz harap olur. Bu anlamda bakıldığında veri güvenliği bizim sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir" diye konuştu.