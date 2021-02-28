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    'Türkiye'de tütün kullanımı Kovid-19'dan 4 kat fazla can alıyor'

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    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, Türkiye'de bir yıl içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 28 bin, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan ise 120 bin civarında kişinin öldüğüne dikkati çekti.

    Tütün kullanımının, tüm dünyada insanların sağlığını tehdit eden Kovid-19 gibi bir salgın olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bunun önüne geçmek için topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Erdöl yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yıl dünya genelinde 100 milyon kişinin sigarayı bırakmasına destek verilmesi için kampanya başlatıldığını hatırlattı.

    Erdöl, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısının Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerden çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde bir yıl içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin civarında, tütüne bağlı hastalıklardan dolayı ölenlerin sayısı 120 bin civarında. Bunlar içinde pasif içici olarak tütün kullanmadığı halde ölenlerin sayısı 20 bin. 5 bin civarında çocuk, anne karnındaki yavru ve küçük bebekler ölüyorlar" dedi.

    Tütünü, 'kitle imha silahı' olarak nitelendiren Erdöl, "Tütün salgınından kurtulmak için mücadele ederken birilerinin de tütün üzerinden, insanın canı üzerinden elde ettikleri kazançları azalıyor. Bu azalmayı durdurmak için farklı metotlara başvuruyorlar, sigaraların çeşitliliğini artırıyorlar" diye konuştu.

    Erdöl, elektronik sigaraların, 'zararsız ve sigarayı bırakmaya yardımcı oluyor' gibi gösterilerek satılmaya çalışıldığına işaret ederek, vatandaşları gerçeği yansıtmayan bu bilgileri dikkate almamaları konusunda uyardı.

    'Nargile kullanımından sonraki yarım saatte trafik kazaları oldukça fazla görülmekte'

    Nargilenin sigaradan daha zararlı olduğunun altını çizen Erdöl, şöyle devam etti:

    "İnsanlar sigarayı belki şurada burada içiyorlar ama nargile içilirken oturularak zaman geçirilmesi lazım. Yani yaklaşık yarım saat, 40 dakika zamanınızı ona feda etmeniz lazım. Bir nargile 4-5 paket sigara demek. Nargilenin çok ciddi zararları oluyor ve özellikle ilk kullananlarda karbonmonoksit zehirlenmesine bile sebebiyet vererek baş dönmelerine, bulantılara, kusmalara yol açabiliyor. Hatta ABD'de yapılan bir çalışmada nargile kullanımından sonraki ilk yarım saatte trafik kazalarının oldukça fazla olduğu görülmekte.
    Nargilenin şişesine alkol gibi sıvılar konularak ayrıca insanlara zarar veriliyor. Ateş kısmına konulan tütünün yanına, tütünden başka her türlü zararlı madde konulabiliyor. Bu şekilde de insanlara zarar veriliyor. Ayrıca nargilenin hortumu ve ağıza alınan marpuç kısmı, çeşitli bulaşıcı hastalıklara yol açabiliyor. Bu şekilde herpes, verem, Kovid-19 bulaşabilir. Bu kadar çok ciddi tehlikeleri olan nargile maalesef gençler arasında yaygınlıkla kullanılıyor."

    Erdöl, nargilenin kapalı alanlarda içilmesinin ve 18 yaşından küçüklere satılmasının suç olduğunu anımsattı.

    'Tütün ve Kovid-19 birleştiğinde zarar katlanarak artıyor'

    Sigaranın kalp ve damar hastalıklarının, başta akciğer kanseri olmak üzere kanserlerin birinci derece sebebi olduğunu söyleyen Erdöl, şunları kaydetti:

    "Sigara iki önemli yere zarar veriyor. Birisi damarları, damarların iç yüzeyini bozuyor, ikincisi akciğerleri bozuyor. Kovid-19 da damarların iç yüzeylerinde tıkanıklıklar yapmak suretiyle problemlere yol açıyor ama asıl akciğerleri tahrip ediyor. Yani burada tütün ile koronavirüs el ele vererek zarar veriyorlar. Birisi tek başına bir zarar verirken, ikisi birleştiğinde zarar katlanarak artıyor. Dolayısıyla sigara içen kişilerde koronavirüsün daha ağır seyretmesi, daha ölümcül olması beklenen bir neticedir."

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    Etiketler:
    akciğer kanseri, Nargile, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cevdet Erdöl, Sigara, Tütün, Kovid-19
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