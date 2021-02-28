Emine Erdoğan: 28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi

#28Şubat’ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün.