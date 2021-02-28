CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik: Ankara Barosu hakkımda kovuşturma başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine Ankara Barosu tarafından hakkında kovuşturma başlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine, avukat Celal Çelik hakkında Ankara Barosu tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunmanın yargılanmasına geçit veren Ankara Barosu Yönetimini kutlarım! Erdoğan’ın şikayeti üzerine hakkımda disiplin kovuşturması başlatmışlar! Erdoğan’ın açtığı davada; ‘Müvekkilim Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirel değerlendirmeleri doğrudur, bunları ispatlayacağız’ dediğim için!" ifadelerine yer verdi.