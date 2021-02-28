CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik: Ankara Barosu hakkımda kovuşturma başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine, avukat Celal Çelik hakkında Ankara Barosu tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunmanın yargılanmasına geçit veren Ankara Barosu Yönetimini kutlarım! Erdoğan’ın şikayeti üzerine hakkımda disiplin kovuşturması başlatmışlar! Erdoğan’ın açtığı davada; ‘Müvekkilim Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirel değerlendirmeleri doğrudur, bunları ispatlayacağız’ dediğim için!" ifadelerine yer verdi.
Savunmanın yargılanmasına geçit veren Ankara Barosu Yönetimini kutlarım!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) February 28, 2021
Erdoğan’ın şikayeti üzerine hakkımda disiplin kovuşturması başlatmışlar!
Erdoğan’ın açtığı davada;
“Müvekkilim @kilicdaroglu’nun eleştirel değerlendirmeleri doğrudur, bunları ispatlayacağız” dediğim için!
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