Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP yönetimine: Milletimizden özür dileyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP yöneticilerini, geçmiş yıllarda başörtüsü ile din ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamaları nedeniyle halktan özür dilemeye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin" ifadesini kullandı.

Hepiniz oradaydınız!



Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz.



Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız.



Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi.



Fakat siz bir özür bile dilemediniz!



Milletimizden özür dileyin! pic.twitter.com/DgD9b2zaLK — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2021

​Altun paylaşımında, CHP yöneticilerinin, 2008'den bu yana farklı platformlardaki, başörtüsü ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamalarının bulunduğu videoya yer verdi.