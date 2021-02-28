Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP yönetimine: Milletimizden özür dileyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin" ifadesini kullandı.
Hepiniz oradaydınız!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2021
Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz.
Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız.
Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi.
Fakat siz bir özür bile dilemediniz!
Milletimizden özür dileyin! pic.twitter.com/DgD9b2zaLK
Altun paylaşımında, CHP yöneticilerinin, 2008'den bu yana farklı platformlardaki, başörtüsü ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamalarının bulunduğu videoya yer verdi.
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