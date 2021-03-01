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    Mehmet Şerif Boğa

    Tokkal ailesi cinayetinde katil zanlısının eve giriş görüntüleri ortaya çıktı: İnşaat işçisi kılığında gelmiş

    © DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103011043923014-tokkal-ailesi-cinayetinde-katil-zanlisinin-eve-giris-goruntuleri-ortaya-cikti-insaat-iscisi/

    İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa’nın cinayete ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Boğa’nın evinde bulunan çorap ve ayakkabıdaki kan örnekleri, Tokkal ailesinin kan örnekleriyle eşleştiği bildirildi.

    Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Mehmet Şerif Boğa, çıkarıldığı mahkemece 3 akrabasıyla birlikte ‘canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

    Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Boğa’nın koronavirüs nedeniyle 10 gün karantinaya alındığı daha sonra normal koğuşa alınacağı öğrenildi.

    Kan ve DNA örnekleri eşleşti

    Yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Şerif Boğa’nın evinde bulunan kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti.

    İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen katil zanlısı Boğa’nın Tokkal ailesinin Hamamyolu Caddesi’ndeki eve girişi ile çıkışını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 450 kamerada 700 saatlik görüntü incelenirken, katil zanlısı Boğa’nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği belinde mezura taşıdığı tespit edildi.

    73 dakikada 3 kişiyi öldürdü, kıyafet değiştirip çıktı

    Yapılan incelemede katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın, İlkay-Emel Tokkal çiftinin eve sipariş verdiği lahmacunların teslim edildiği 19.10’dan 7 dakika sonra girdiği, birlikte yemek yedikleri, önce İlkay Tokkal’ı ardından Emel ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk’u bıçakla öldürüp 20.30 sıralarında evden çıktığı anlaşıldı. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal’ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal’ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz bir poşete koyarak, dışarı çıktığı saptandı. Üç kişiyi öldürdükten sonra güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendi evine farklı yollardan gittiği tespit edilen Boğa’nın soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.

    Cinayetin nedeni bilinmiyor

    Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’un öldürülmesindeki neden ise henüz açıklığa kavuşmadı. Katil zanlısı Boğa’nın evinde bulunan kanlı çorap, ayakkabı ve olay günü giydiği kıyafetlerin bulunmasına rağmen ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, sürekli ‘Ben yapmadım, bilmiyorum’ dediği öğrenildi.

    PKK ile bağlantısı incelemeye alındı

    Mardinli olan Mehmet Şerif Boğa’nın 2013 yılında operasyonla etkisiz hale getirilen ‘Akif Doğan’ kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile 2012 yılında etkisiz hale getirilen ‘Aşikar’ kod adlı Ali Kılıç isimli PKK’lıların daha sonradan yıkılan mezarları arasında poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında elinde tüfek ve tabanca ile çekilmiş fotoğrafları da olduğu görülen Boğa’nın terör örgütü PKK ile bağlantısı incelemeye alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör soruşturması sürerken, yeni ortaya çıkan bir fotoğrafta ise katil zanlısı Boğa’nın terörist kıyafeti, yanındaki kadının ise PKK renklerinden elbise giyerek poz verdikleri görüldü.

    Cinayeti aydınlatan 50 polise başarı belgesi

    Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 700 saatlik 450 kamera inceleyip cinayeti aydınlatan 50 kişilik özel ekibe başarı belgesi vererek, ödüllendirdi. Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Turan, Asayiş Şube Müdürü Ayhan Demirtaş ile beraberindeki özel ekipte görevli iki amir ve 3 polisi makamında kabul eden Vali Ayyıldız, cinayetin aydınlatılmasında üstün gayret gösteren polisleri tebrik ederek, soruşturmada görev alanlara başarı belgesi verdi. Soruşturma sürüyor.

    Cinayetlerin ardından Tokkal ailesine sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara yorum yaparak binlerce kişi baş sağlığı diledi. Özellikle 4 yaşındaki Ali Doruk’un babasıyla görüldüğü videoya yapılan "Hiç tanımadığım halde kalbim acıyor, uykularım kaçıyor. Bir saniye aklımdan çıkmıyorlar. Dilerim Allah’tan hak yerini bulur. Elleri kırılsın bu güzel aile kıyan pislik kahrolsun inşallah” ile “Uyuyamıyorum teyzem. Benim canım bu kadar acırken hiç tanımadığım biri için sen nasıl dayanıyorsun? Sabır versin Rabbim sana” gibi yorumlar yürekleri dağladı.

     

    Etiketler:
    DNA, Kan, inşaat, Eskişehir, Cinayet
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