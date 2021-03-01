Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında beraat etti

Ünlü oyuncular Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Usta oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezen ve Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Gezen ile Akpınar'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan birer yıl ikişer aydan, dörder yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.