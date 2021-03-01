Büyükada Fayton Meydanı için tasarım yarışması başladı

Taksim, Kadıköy ve Bakırköy meydanlarının ardından BüyükadaFayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması da başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tasarımcıları yarışmaya davet etti.
Büyükada Fayton Meydanı tasarımı için hazırlık sürecimizin ardından kentsel tasarım yarışmamız başladı. Tüm tasarımcıları yarışmamıza davet etmekten mutluluk duyuyoruz. #İstanbulKamusalMekanlarınaKavuşuyor#İstanbulSenin@ipaistanbul @KonkurIstanbul @IBBProje https://t.co/46bM2BjDPE pic.twitter.com/zKoNlh0xbc— Mahir Polat (@mhrpolat) March 1, 2021
Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükada Fayton Meydanı tasarımı için hazırlık sürecimizin ardından kentsel tasarım yarışmamız başladı. Tüm tasarımcıları yarışmamıza davet etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
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