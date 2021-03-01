Büyükada Fayton Meydanı için tasarım yarışması başladı

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından tasarımcıları yarışmaya davet etti.

Taksim, Kadıköy ve Bakırköy meydanlarının ardından BüyükadaFayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tasarımcıları yarışmaya davet etti.

Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükada Fayton Meydanı tasarımı için hazırlık sürecimizin ardından kentsel tasarım yarışmamız başladı. Tüm tasarımcıları yarışmamıza davet etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.