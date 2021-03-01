İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vergi borcu yapılandırmasında kısıtlama muafiyeti

Vergi daireleri yeniden yapılandırma için bugün 00.00’a kadar açık kalacak. Ödeme yapacak vatandaşlar ve vergi dairesi çalışanları saat 21.00’de başlayacak kısıtlamadan muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruda, yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresinin 24.00'e uzatılması nedeniyle kısıtlama saatinin de bugün 24.00'e uzatılmasına karar verildiği bildirildi. Kısıtlamadan yalnızca vergi dairesinde işlemi olanlar muaf olacak.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır."