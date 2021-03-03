Avcılar'da narkotik operasyonu: 1 milyon TL'lik uyuşturucu serası bulundu

İstanbul Avcılar’da gerçekleştirilen operasyonda 6 katlı bir binanın çatı katında 1 milyon TL değerinde uyuşturucu serası bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Avcılar’da gece yarısı iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 6 katlı bir binanın çatı katında 1 milyon TL değerinde uyuşturucu serası bulundu.

88 kök hücre uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu yetiştirilmesi için kullanılan havalandırma sistemleri, ısı ve güneş panellerinin kullanıldığı görüldü. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.