TMSF başkanından 'FETÖ iltisaklı şirketler' açıklaması: 'Vaziyet karlı ama bunlar devlete yük'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fonun yönetimini üstlendiği FETÖ ile iltisaklı toplam 796 şirketin geçen yıl salgın koşullarına rağmen karlarını yüzde 36 artırdığını ve 3.4 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fonun yönetimini üstlendiği toplam 796 şirketin geçen yıl salgın koşullarına rağmen karlarını yüzde 36 artırdığını ve 3.4 milyar liraya ulaştığını söyledi. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı şirketlerin yönetiminin TMSF’ye geçtiğini hatırlatan Muhiddin Gülal, “Mülkiyet hala eski sahiplerinde ama biz vaziyet ediyoruz” dedi.

Milliyet'ten Ebru Sungur'un haberine göre, bu şirketlerle ilgili davaların beş yıldır sürdüğünü ve henüz tam olarak sonuçlananın bulunmadığını anlatan Gülal, Koza Altın ve Erciyes Anadolu Holding ile ilgili müsadere kararlarının çıktığını ancak onanmadığını söyledi. Mevcut yasalara göre, TMSF’nin, hukuki süreci tamamlanmamış kârlı bir şirketi satamadığını vurgulayan Gülal şunları söyledi:

'Kanun değişebilir'

© AA TMSF Başkanı Gülal: FETÖ, 10 milyar dolarlık bir yapıyla finanse ediliyordu

Hükümetin hukuk reformu hazırlığı hatırlatılarak, bu süreçte bu şirketlerin sahipliğini netleştirecek bir yasal değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de Gülal, bu konuda bir çalışmanın bulunduğunu açıkladı. Gülal, “Ceza kanununda yapılacak bir değişiklikle bunu aşmak istiyoruz” dedi.

40 bin çalışan var

Muhiddin Gülal, şu bilgileri verdi:

“Bugün itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var. Bunların 640 tanesi aktif. Bu şirketlerde 40 bin 61 kişi çalışıyor.”

Ağrı’da altın çıkarılacak

Sürat Kargo ve Naksan öne çıktı

Türkiye’deki altın üretiminin üçte birini gerçekleştiren Koza Altın’ın 2019’da 11 ton, 2020’de de 8.5 ton üretim yaptığını belirten TMSF Başkanı, Ağrı Diyadin’de bulunan rezervin devreye alınmasıyla bu rakamın yılda 15 tona çıkacağını söyledi. Muhiddin Gülal, şu bilgileri verdi: “Mayıs sonu ya da haziranda tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 1000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Tesis 2022 sonunda üretime başlayacak.”

Pandemide bazı sektörlerin öne çıktığını kaydeden Gülal, 7 bin 373 kişinin çalıştığı Sürat Kargo’nun 2020’de, tarihinde ilk kez kâr açıkladığını belirtti. Ambalaj üretimi yapan Naksan’ın da pandemi de pozitif ayrıştığını söyleyen Gülal, “Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı Grubu hariç şirketlerimizin hepsi 2020’de ortalama yüzde 20 büyüdü ve ciroları yüzde 12 arttı. Basiretli tüccar felsefesinde yönetiyoruz. 313 kayyumumuz var, 159 tanesi fon personeli” diye konuştu.

Bankalarda tahsilat bitiyor

Gülal, 2001 krizinden sonra TMSF’ye devrolan 26 banka ile ilgili çalışmaları şöyle anlattı: “Burada 31.5 milyar dolar kamunun bu bankaların ödemekle yükümlü olduğu değer var. Bu tutarın 23.2 milyar dolarını tahsil ederek Hazine’ye kazandırdık. Burada artık işin sonuna geldik. 250 milyon dolar tahsilat yapabileceğimize dair projeksiyonumuz var. Takiben de artık bu dosyalarımızı da kapatmaya gayret edeceğiz.”

Fon rezervi 67.2 milyar lira

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kurumun asıl işi olan mevduat sigortacılığı konusunda da şunları söyledi:

“TMSF’nin fon rezervi 67.2 milyar lira. Bunun 66 milyar lirası mevduat sigortacılığı rezervi. Toplam sigortalı mevduatlar 866 milyar lira. 2017’de rezerv büyüklüğümüz 31 milyar liraydı. Rasyo itibarıyla rezervinizin riskinizi karşılama oranı önemli. Dünyada yüzde 7.6’lık oranla ikinciyiz. En kuvvetli mevduat sigortacıları arasındayız.”

Mağduriyet gideriliyor

Gülal, TMSF’ye devredilen inşaat şirketleriyle ilgili şunları söyledi:

“Dumankaya, Fi Yapı ve İnanlar’ın 8 bin 500 mağduru vardı. Dumankaya ile alakalı 4 bin 440 mağdurun 3 bin 91’inin mağduriyetini giderdik. Tapu bekleyen 1995 kişiden 1694’üne tapusunu teslim ettik. İş yapıp parasını alamayan 883 tedarikçinin 703’ünün mağduriyetini giderdik.”