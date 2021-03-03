Sim kartını kırıp çöpe attı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Emin Kılınç, 8 yıl önce kontörlü sim kartını kullanmadığı için kırıp çöpe attı.

Kapatılmayan numarayı ele geçiren telefon dolandırıcıları, insanları arayarak yüklü miktarda vurgun yaptı.

Sim kartının başkaları tarafından kullanıldığından haberi olmayan Kılınç, karakola ifadeye çağrılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. İfadesi ve imza sirküleri alındıktan sonra serbest bırakılan Kılınç, karakoldan çıkar çıkmaz hattını kapattırdı.

Ancak telefon dolandırıcıları, farklı bir operatörden yine Mehmet Emin Kılınç adına aynı numarayı çıkartarak dolandırıcılığa devam etti. Her defasında karakola gidip ifade veren Mehmet Emin Kılınç, bu zamana kadar 4 defa ifadeye çağrıldı ve hakkında dolandırıcılık gerekçesiyle dava açıldı.

Kılınç, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Hattından çok sayıda dolandırıcılık suçu işlenen Kılınç, her gün karşısına çıkan yeni bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor ve suçsuz olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Her şey çöpe atılan sim kart ile başladı

Bütün bunların kullanmayıp çöpe attığı sim kartından sonra başladığını ifade eden Mehmet Emin Kılınç, "En son Adıyaman'dan birini 11 bin lira dolandırmışlar. Bu dolandırıcılığı da benim telefonla yapmışlar. Bu dolandırıcılığı yapan şahıslar yakalandı. Beni tanımadıklarını ifadelerinde belirtmişler. Her geçen gün karşıma yeni bir dava çıkıyor. Şimdi ağır cezada yargılanıyorum. Bir sim karttan başıma gelmeyen kalmadı. Ben suçsuzum. İki çocuğum var. Her an tutuklanacağım endişesiyle yaşıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.