Nagehan Alçı: Erdoğan'ın açıkladığı paket dört dörtlük bir çerçeve çiziyor

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, dün açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Muhalifler ne derse desin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı paket dört dörtlük bir çerçeve çiziyor" ifadelerini kullandı. Alçı, "Mevcut iktidar içinde, bu eylem planından rahatsız olanları da çok iyi biliyorum" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin "Belli ki tüm detaylarıyla birçok alandaki aksamalar ve şikayetler değerlendirilmiş ve ortaya tam anlamıyla özgürlükçü bir perspektifle kaleme alınmış bir metin çıkmış. Açıkçası ben bu kadar mükemmel bir çalışma beklemiyordum" deperlendirmesini yaptı.

'Açıkçası ben bu kadar mükemmel bir çalışma beklemiyordum'

Alçı, "Bu konuşmanın 10’da 1’i bile hayata geçse Türkiye ferahlar" başlıklı yazısında, "Belli ki tüm detaylarıyla birçok alandaki aksamalar ve şikayetler değerlendirilmiş ve ortaya tam anlamıyla özgürlükçü bir perspektifle kaleme alınmış bir metin çıkmış. Açıkçası ben bu kadar mükemmel bir çalışma beklemiyordum" görüşünü dile getirdi.

'Sözde muhaliflere hiçbir şekilde saygı duymuyorum'

"Muhalifler ne derse desin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı paket dört dörtlük bir çerçeve çiziyor" diyen Alçı, "Bu plana sırf muhalefet etmek için muhalefet eden sözde muhaliflere hiçbir şekilde saygı duymuyorum. Mevcut iktidar içinde, bu eylem planından rahatsız olanları da çok iyi biliyorum. Şimdi bu sözde muhaliflerle sözde iktidarcılar 'insan hakları ve özgürlük düşmanlığı' ortak paydasında buluşup bu planı ifsad etmek için her şeyi yapacaklar bunu da biliyorum" ifadelerini kullandı.

'Tayyip Bey’in dünkü muhteşem konuşmasını büyük bir endişeyle dinleyenler olduğunu da biliyorum'

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Elbette hem güvenlik hem yargı bürokrasisi içinde Tayyip Bey’in dünkü muhteşem konuşmasını büyük bir endişeyle dinleyenler olduğunu da biliyorum. Bu konuşmanın bırakın yarısı yüzde 10’u bile hayata geçse çok olumlu etkilerini hep birlikte görürüz. Türkiye ferahlar ve rahatlar."