İstanbul Tabip Odası'ndan, RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası’na ödül

İTO'nun 2021 yılı 'Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. RS FM’de hafta içi her gün yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası haber programı, salgın dönemindeki haberciliği nedeniyle ‘Radyo Yayıncılığı Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada “Farklı alanlardan konuklarıyla pandeminin etkilerini, sonuçlarını farklı açılardan ele alan; pandemide yaşanan halk sağlığı sorunlarından, çalışma hayatına etkilerine dek birçok konuya dikkat çeken yayınları nedeniyle Atilla Güner’le Akşam Postası’nın ödüle layık görüldüğü” belirtildi.

Ödül töreni 13 Mart 2021, Cumartesi günü 16.30-19.00 saatleri arasında İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Pandemi sebebiyle geçen yıl tören düzenlenemediği için 2020 yılının ödülleri de aynı gün verilecek.

'2021 yılı Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Jüri üyeleri

Sibel Güneş – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına

Ayşegül Aydoğan – Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği adına

Dilek Dindar – Görsel Basın Temsilcisi

Fatih Polat – Yazılı Basın Temsilcisi

Dr. Osman Küçükosmanoğlu – İstanbul Tabip Odası adına

Gazete haber-araştrıma ödülü

İsmail ARI - BirGün GAZETESİ

“Torpilin Eşi Benzeri Yok” başlıklı haber.

Gerekçe: Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan filyasyon ekiplerinin yaşadığı sorunları değişik yönleriyle ele alan, filyasyon ekipleri üzerinde yönetici kadrolar tarafından yaratılan baskıları ve yaşanan eşitsizlikleri deşifre eden haberleri sebebiyle.

Televizyon haber-araştırma ödülü

Gamze DONDURMACI (Haber)

Kazım GÖKÇE (Görüntü)

FOX

“Ölüm Sayıları Nasıl Değişti?” haberi.

Gerekçe:Vefat sayılarının değiştirilmesi üzerinden Covid-19 pandemi sürecinde tartışma yaratan veri karmaşasına değinen, bu konuda bir farkındalık oluşmasına katkı sağlayan haberi sebebiyle.

İnternet gazeteciliği ödülü

Emine ALGAN