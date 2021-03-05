Ertuğrul Özkök'ten Faruk Bildirici'ye: Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım

Kendisi hakkında "Hayvan hakları yasasını AKP hala TBMM'ye göndermedi, yoksa Özkök de 'AKP yaptı' diye yazamayanlardan mı?" eleştirisini yapan Faruk Bildirici'ye yanıt veren Ertuğrul Özkök, "Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım' başlıklı bugünkü yazısında, medya ombudsmanı Faruk Bildiri'cinin kendisi hakkında kullandığı ifadelere göndermede bulundu.

"Reklam yapacağım ama reklam olmasın diye şirketin adını vermeyeceğim. Nasıl olsa bir yerde görürsünüz" diyen Özkök, yazısında şunları söyledi:

© Fotoğraf : Instagram Faruk Bildirici'den Ahmet Hakan'a yanıt: Kinim yok, gazeteciliğinize itirazım var

'Kadın hakları konusunda giderek büyüyen bir hassasiyet dalgası var'

Özkök ayrıca, 8 Mart Kadınlar Günü'nde şirketlerin yayınladığı reklam filmlerine değinerek "Önümüzdeki pazartesi, 8 Mart Kadınlar Günü... Şirketlerimiz işte böyle harika reklamlarla ve tanıtım filmleriyle o özel güne hazırlanıyorlar... Türkiye’yi ileri götürecek duygu ve irade işte budur... Şirketlerimizde, halkımızda, Cumhuriyet değerleri üzerinde, kadın hakları konusunda, hayvan sevgisi konusunda giderek büyüyen bir duygu ve hassasiyet dalgası var... Artık sıra, bu yükselen güzel dalga üzerine güzel ve sağlam bir demokrasi evi inşa etmekte" ifadelerini kullandı