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    Kaymakam ile eczacılar arasında tepki çeken diyalog: Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103051043960940-kaymakam-ile-eczacilar-arasinda-tepki-ceken-diyalog-zonguldak-valiliginden-aciklama-geldi/

    Zonguldak Valiliği, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumlu ile eczacılar arasında geçen ve sosyal medyada tepki çeken diyalogla ilgili açıklama yaptı.

    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun denetim yapmak üzere bölgedeki esnafları teftiş ettiği esnada yaşanan diyalog sosyal medyada tepki çekti.

    Çorumluoğlu, ziyaretleri sırasında girdiği bir eczanede, 3 çalışanın kuralları ihlal ettiklerini belirterek, cezai işlem uygulanacağını söyledi. Tutanak tutulacağının söylenmesi üzerine eczacılardan biri itiraz etmeye çalıştı. Çorumluoğlu, "İtirazlarınızı sonra yaparsınız" diye cevap verdi.

    Kaymakamın yanında getirdiği kameramanın çektiği görüntüler daha sonra, sosyal medya üzerinde tepki topladı.

    Zonguldak Valiliği'nden açıklama

    Tepki çeken görüntülerin ardından Zonguldak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada "Hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır" denildi. 

    Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    • "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün servis edilen 'Biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz' başlıklı paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
    • 1 yılı aşkın bir süredir tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını, gerek hızlı bulaşıcılığı gerekse bilhassa yüksek yaş grupları ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız üzerindeki ölümcül etkisi nedeniyle kamu sağlığı açısından çok ciddi bir risk oluşturmaktadır.
    • Kovid-19 salgını kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda gerekli tedbir ve kurallar belirlenmekte ve aziz milletimizin feraseti ve fedakarlığıyla birlikte başta sağlık çalışanları olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumsal bir mücadele yürütülmektedir.
    • Bu kapsamda Ereğli ilçemizde de denetim çalışmaları Kaymakamlığımızın koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idare birimleri, meslek odaları ve kolluk kuvvetlerinden oluşturulan ekiplerimiz tarafından kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Denetim çalışmalarının etkinliği ve sürekliliğini takip ve kontrol amacıyla bu faaliyetlere başta kaymakamımız olmak üzere tüm daire amirlerimiz de bizzat sahada eşlik etmektedirler.

    'Hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir'

    • İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan Genelgelerle esasları belirlenen denetim çalışmalarının temelini rehberlik edici fonksiyon oluşturmakta olup saha denetimlerinde öne çıkarılmak istenilen ana husus toplumsal sorumluluk çerçevesinde duyarlılığın en üst seviye yükseltilmesidir.
    • Kamuoyuna bugün yaşanmış gibi sunulan hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu içerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme döneminde ve esasını rehberliğin oluşturduğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır.
    • Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu, bireysel tutum ve davranışlarımızın ilin risk durumuna ve buna bağlı olarak uygulanacak tedbir seviyelerine doğrudan etki edeceği kontrollü normalleşme döneminde, temizlik, maske, mesafe temel prensipleri ile salgınla mücadele kapsamında alınan diğer tedbirlere toplumsal sorumluluk çerçevesinde tam olarak uyulmasının gündemde yer alması herkes açısından en hayırlısı olacaktır."
    Etiketler:
    Zonguldak Valiliği, Diyalog, Tepki, eczacı, kaymakam, Zonguldak
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