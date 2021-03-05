Köpeğe cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara'da, kendisine emanet edilen köpeğe cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan şahıs hakkında, 'sahipli mala zarar vermek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında gerçekleşen olayda, arkadaşının köpeğine cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen V.U, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

'Köpeğe eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim, suçlamaları kabul etmiyorum'

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen V.U., o gece köpeğin temizliğini ıslak mendil ile yaptığını, ancak tuvalet eğitimi olmadığı için banyoda yıkadığını, ardından da havlu ile kuruladığını ileri sürdü.

Akşam oynarken köpeğin üzerine çamaşır askılığını düşürdüğünü iddia eden şüpheli, "Uyumadan önce bir sorun yoktu. Saat 06.00 sıralarında eve polis gelene kadar uyudum. Komşuların iddia ettiği gibi köpek bağırma sesi duymadım. Köpeğe eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Savcılık soruşturması kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen patoloji raporunda; iç organlarında meydana gelen kanamanın şiddetli travmadan kaynaklandığının düşünüldüğü, yine yapılan incelemede kanama olan köpeğin anüs bölgesinde insan spermine rastlanılmadığının tespit edildiği belirtildi. Ancak sperm bulunamamasının tek başına hayvana tecavüz edilmediği sonucunu doğurmayacağı, hayvanın muayeneye getirildiği süre, yıkama sonucu sperm tespitini etkileyen uygulamalar ile sonucun değişebilir olmasının mümkün olduğunun da söylendiği aktarıldı.

4 aydan 3 yıla kadar hapis istemi

Savcı, tüm deliller ışığında şüpheli hakkında dava açılmasının yeterli olduğunu; ancak ‘sahipli mala zarar verme’ suçunun ilgili madde gereği uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma savcısı ise, tarafların uzlaşamadıklarını, müştekinin şikayetinden vazgeçmediğini belirterek, şüpheli V.U. hakkında, ‘sahipli mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.