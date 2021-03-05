Şişli Etfal Hastanesi’nin taşınmasına karşı eylem

122 yıldan beri faal biçimde sağlık hizmeti vermeye devam eden, 600 yataklık kapasiteye sahip kamu hastanesi olan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılıp, Seyrantepe’ye taşınması planlanıyor. Şişli Gündemi'nin haberine göre ise bölge halkı ise hastanenin yerinde dönüştürülerek depreme dayanıklı hale getirilip Şişli’de kalmasını talep ediyor.

'Nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişim kısıtlanacak'

Bölgede çocuk cerrahisi yataklı servisi bulunan tek devlet hastanesi olan Şişli Etfal’in kapatılıp taşınmasıyla birlikte, ciddi bir sağlık krizinin bölge halkını beklediğini vurgulayan Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Etfal’e her gün 1000 hastayı aşan acil servis başvurusu olduğunu belirtti. Bu hastanenin Seyrantepe’ye taşınmasının sonucunda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş bölgesinde aynı niteliklerle hizmet veren kapsamlı bir hastane kalmayacağını ifade eden Şişli Etfal Dayanışması, bölgede tek kamu hastanesinin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacağının ve bu hastanenin de kapasitesinin 1000’i aşan hastaya nitelikli sağlık hizmeti vermeye yetmeyeceğinin altını çizdi.

Şişli Etfal kapatılmasın! https://t.co/tpwnE9RfeI — Şişli Etfal Dayanışması (@EtfalSmas) March 5, 2021

İmza Kampanyası devam ediyor

Taleplerinin gerçekleşmesi ve Şişli Etfal’in yerinde yapılandırılması için sokaklarda broşür dağıtarak, imza toplayarak, geniş halk toplantılarında bir araya gelerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini aktaran Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yararlanan tüm yurttaşları hastanenin kapatılmaması için internet üzerindeki kampanyalarında imza vermeye, bu kampanyayı desteklemeye ve yaygınlaştırmaya çağırıyor.