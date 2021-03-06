AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu bir kere daha ilan etmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” demiş. Bu, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir “demokrasi sorunu” olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir" dedi.