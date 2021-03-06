İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanacak kısıtlamalara ilişkin yapılan açıklamada şunlar ifade edilmişti:

“Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam etmektedir. Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’den başlayıp pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır.”