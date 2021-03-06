Bakan Selçuk: Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var."

Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 6, 2021

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