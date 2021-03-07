Samsun'da sokak ortasında dövülen kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Samsun'da sokak ortasında bir kadın, eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Kadın bilincini kaybedene kadar kafasına defalarca tekme atan şahsa kimse müdahale etmedi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Samsun'da sokak ortasında koca dehşeti yaşandı. Eşi ve küçük çocuğuyla birlikte yürüyen erkek, eşini öldüresiye darp etti.

Aykırı haber sitesinin aktardığına göre, Samsun Canik Belediye Binası'nın bahçesinde yaşanan olayı, evlerinin camından seyreden çevre sakinleri saldırıya fiili müdahale etmedi.

Az önce evimin önünde bir vahşete tanık oldum. YETER ARTIK! Bir anne, bir çocuğunun önünde yaşadı bunları.Sessiz kalmayalım. Bu haysiyetsiz cezasını çekecek. #KadinaSiddeteHayir pic.twitter.com/t8g3wVpOst — Merve (@merveteemiz) March 6, 2021

​Eşine, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan koca, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu.

Az önce evimin önünde bir vahşete tanık oldum. YETER ARTIK! Bir anne, bir çocuğunun önünde yaşadı bunları.Sessiz kalmayalım. Bu haysiyetsiz cezasını çekecek. #KadinaSiddeteHayir pic.twitter.com/t8g3wVpOst — Merve (@merveteemiz) March 6, 2021

​Saldırgan erkek, olay sonrasında kaçmak isterken çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Eşinin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi.

Kadının yerde yattığı sırada çevredekilerin yanına bile yaklaşmaktan çekindikleri görüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Adalet Bakanı Gül: Fail yakalanarak gözaltına alındı, Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" dedi.

Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 6, 2021

​