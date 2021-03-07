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    Samsun'da boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeleyerek döven İbrahim Z., adliyeye çıkartıldı.

    Samsun'da eski eşini kızının gözü önünde döven zanlı: Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim

    © İHA / ERDİ DEMÜR - FURKAN ABREK ÜNAL
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    Samsun'da eski eşini, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap emniyetteki ifadesinde olaya müdahale eden vatandaşlar tarafından darp edildiğini söyleyip şikayetçi olacağını belirtti.

    Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın aktardığına göre Zarap polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

    Bununla birlikte 24 yaşındaki kızı E.M. ile 27 yaşındaki Zarap'ın yaklaşık 3 senedir ayrı olduklarını belirten baba İsmail Metegül şu ifadeleri kullandı: "İbrahim'in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada 5 yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum."

    E.M.'nin kız kardeşi Rümeysa Metegül de ablasının daha önce de bu tür şiddete maruz kaldığını söyledi: "Bu ilk olay değil, daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı, uzaklaştırması bitti. Ben de bu olayı herkes gibi haberlerde öğrendim, video karşıma çıktı. Düşüncenize yaşadığım travmayı. Ablamın yanında yeğenim de var, bir de onun yaşadığı travmayı düşünün. Yeğenimin durumu iyi ama yaşadığı travma çok büyük, şu an güvenli bir yerde anneannesi ve dedesinin yanında. Gerçekten şiddet uygulamaya cesaret edebilecek tüm erkeklerin, bu olaydan sonra buna cesaret edememesini istiyorum. Öyle bir ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin. Umarım hak ettiği cezayı alır ve umarım yaşattığını yaşamadan ölmez."

    İletişim Başkanı Altun: Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız ama böylesine kıymetli olan bir varlığa karşı şiddetin daha çok karşısındayız

    Bu arada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Samsun'da yaşanan kan donduran vahşetin herkesi derin bir öfkeye sevk ettiğini belirtti. Altun, "Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız” değerlendirmesinde bulundu.

    ​BiP ve Telegram'daki mesajında da Altun, şu ifadelere yer verdi: "Ey kadını aciz gören sefil zihniyet. Kadının anneliğinde kainatın sırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğu vardır. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız ama böylesine kıymetli olan bir varlığa karşı şiddetin daha çok karşısındayız. Rabb'im kimseyi sevgiden, merhametten ve vicdandan yoksun bırakmasın. Kadınlarımızın dünyamızı aydınlatan ışığı hiç sönmesin."

     

    Etiketler:
    Fahrettin Altun, Kadına şiddet, ifade, Samsun, İbrahim Z.
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