Milli Eğitim Bakanlığı: Sosyal medyadan yapılan asılsız haberlere itibar etmeyiniz

Açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere dikkat çekildi ve paylaşımlara karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz” denildi.
ASILSIZDIR❗️— MEB (@tcmeb) March 7, 2021
Lütfen, Bakanlığımız resmî iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/5krUCaujHg
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