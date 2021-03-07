İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
- Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
- aksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.
- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
- Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
- Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
- Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
- Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.
- Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.
Alternatif yollar
Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle:
- Gümüşsuyu Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Refik Saydam Caddesi
- Sıraselviler Caddesi
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