Türk Diyanet Vakıf-Sen: Farkındalık için kadınlar gününü kutlamayacağız

Türk Diyanet Vakıf- Sen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamama kararı aldı. Sendika ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bununla ilgili daha çok hutbe okutması gerektiğine dikkat çekti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kadına şiddet bir gün ile geçiştirilmez. Kadına şiddet, insanlık suçu. Yüce dinimiz herkesi birbirine emanet olarak yaratmıştır. Ama kadına ayrı bir değer vermiştir. Sevgili Peygamberimiz de ‘kadınlar size emanettir’ buyurmuştur. Buradan yola çıkarsak, yüce Allah bizi bir erkek ve bir kadından yaratmıştır. Bu şekilde birbirimize emanet etmiştir” ifadelerini kullandı.

‘Hutbelerde bu konu gündeme daha çok gelmeli’

8 Mart’ı herkesin kutladığını ve mesajlar yayınladığını savunan Ünal, “Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak biz ise kadına gösterilen şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına 8 Mart’ı kutlamayacağız. Bu tavrın daha çok dikkat çekeceğine inanıyoruz” dedi.

Kadına yönelik şiddete, imamların ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daha çok değinmesi gerektiğini belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özelikle hutbelerde bu konunun gündeme daha çok gelmesi gerekiyor. Bunu, hem bir toplumsal bilinç haline getirmek hem de yüce dinimizin kadına verdiği değeri her platformda anlatmak elbette ki din görevlilerinin, Diyanet’in görevleri arasında olmalı.”