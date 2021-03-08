İmamoğlu'ndan Akşener ve Buldan'ı etiketlediği paylaşımla ilgili açıklama: İçi tamamen iyi duygularla doludur

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketlediği paylaşımıyla ilgili olarak "Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kişisel Twitter hesabında yayınladığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketlediği mesaj tartışma konusu oldu.

İmamoğlu'nun Akşener'le birlikte Buldan'a da mesajında yer vermesi, İYİ Partili bazı isimlerin tepkisini çekti. Bugün ise Büyükçekmece'de Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı ağaç dikim törenine katılan İmamoğlu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fidan dikme etkinliğine katılamayan Akşener adına da ağaç diken İmamoğlu, telefonda görüştüklerini ifade etti. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tabii, dün kendimize sertifikasını iletti. Özellikle sanırım dün eşimi de aradı telefonla. Teşekkürlerini iletti. Bugün biz tabii eşimle hem bu anın güzelliğini yaşıyoruz. Hem de biraz kolay bir zaman değil eşim ve bizim açımızdan da. Bugün özellikle tüm anneler için de ağaçları dikiyoruz. Başta sevgili annelerimiz olmak üzere.

Meral Hanım adına da dikilen bu ağacın bu memleket için, hayatını feda etmiş bütün şehitlerimiz ve güzel annelerine de bu ağacı dikmiş oluyoruz. Bu mesajını da iletelim. Umut ediyorum, buradaki ağaçlar bu ülkenin barışı huzuru, mutluluğu için büyüyecek. Beraber büyütmemiz lazım. Hep birlikte büyütmemiz lazım. Çabamız o. Ben Dilek'in bu girişimini yürekten alkışlıyorum. Çok da onur duydum. Burada her isim var şimdi de Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını hep beraber dikeceğiz."

'Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın'

Kişisel Twitter hesabı üzerinden Akşener ve Buldan'ı birlikte etiketleyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasına gelen tepkilerle ilgili soru üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Biz herkesi davet ettik, memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz.

Bölüp parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla, dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu da olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır. Kimse iyilikten geri durmasın."

'Kimseyi ayırmıyoruz, şimdi de Emine Erdoğan için ağaç dikeceğiz'

Bir gazetecinin, "HDP Eş Genel Başkanı da burada, siyaseten bir ittifak olarak algılanabilir, böyle yorumlara neden olabilir mi?" sorusuna ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi: