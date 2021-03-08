8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar çeşitli şehirlerde yürüyüşler düzenliyor. İstanbul Taksim'de 19. Feminist Gece Yürüyüşü düzenleniyor.

Eyleme yine salgın nedeniyle katılmayacak olanlar için ise “online yürüyüş” etkinliği düzenleniyor. Buna göre Twitter üzerinden #8MarttaTaksimdeyiz etiketiyle yapılan paylaşımlara göre feministgeceyuruyusundeyiz.com’da online bir harita yayımlanacak.

18.00 - İstanbul’dakadınlar Taksim Sıraselviler’de toplanmaya başladı. Kadınların Sıraselviler'den tünele doğru yürümeleri planlanıyor. 18.30'da başlaması beklenen yürüyüş nedeniyle polis İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yolları kapatmış durumda.

Kadınlar, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz” sloganları atarken ellerinde 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' pankartları taşıyor.

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