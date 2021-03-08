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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

    Bakan Selçuk açıkladı: İlk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge Programına konuk oldu. Bakan Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk eğitim süresi hakkında bilgi aktarırken, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini açıkladı.

    Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Yüz yüze eğitimde ilk hafta nasıldı?

    -İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

    -Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

    Bu ne kadar sürecek? Korona artış gösterirse, hemen kapanacak mı?

    -Bizim en başında söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmi kapanma. Ya da yerinde kararla. Şehir bazlı. Süreç bizi dördüncü safhaya getirdi. Yerinde karar süreci başladı. İlk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var.

    -Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp bu süreci bir haftaya yayalım, iki haftaya yayalım. Okullar kısmı kalsın, diğerlerini biraz sınırlayalım gibi yerer kararlar alabilir.

    -Birleşik Krallık'ta 1 milyon kişi başına düşen vaka sayısı 63 bin 488 ve okullar kısmen açık. Fransa'da tamamen açık. İspanya'da tamamen açık. Bizde 33 bin 437, kısmen açık. Biz onlara göre çok iyi durumdayız. ABD'de 88 bin, kısmen açık. İsviçre'de 65 bin, tamamen açık.

    Öğretmenler neden şubatta aşılanmaya başlamadı?

    -Sağlık Bakanlığımız dünyada örnek gösterilecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Burada aşı tedarikine bağlı olarak, aşı tedarikinde aksamalar olabiliyor. Bakanlığımız ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak 1 milyon 219 bin öğretmen ve çalışanın aşılanması konusunda listeyi verdik.

    -Şunu söylemek lazım. Dünyadaki herhangi bir ülke yok ki, İsrail'i dışarıda bırakıyorum, ikinci bir ülke yok ki öğretmen aşılamasını gündeme getirsin. Bu ülkelerin hiçbirinde öğretmenler aşılandıktan sonra okullar açılmadı. Tabii ki böyle olsa daha iyi olur. Ve öğretmenlerimiz de peyderpey aşılanıyor. Önümüzdeki haftadan sonra çok daha hızlanacak.

    -Yaklaşık 100 binin altında, sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak.

    İlk bir haftadaki vaka sayısında artış oldu mu?

    -Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

    -Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor..

    -Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var.

    -Çocuktan çocuğa bulaşma riski, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, literatüre göre daha düşük.

    Liseliler neden yüz yüze sınav oluyor?

    -Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil, anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.

    Okullar ne zamana kadar açık olacak?

    -Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullardaki eğitimin ara tatil olmadan 2 Temmuz'a kadar devam edeceğinin bilgisini aktardı.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, yaz tatili, Ziya Selçuk
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