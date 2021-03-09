Ebubekir Sifil suç duyurusunda bulundu, savcı Yılmaz Özdil’i ifadeye çağırdı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında, kendisi ve Cüneyt Akman için "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" şeklinde paylaşımda bulunan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ebubekir Sifil'le ilgili kaleme aldığı 'Yobazın tehdidi' başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'ın haberine göre Özdil,tarafından ifadeye çağırıldı.

Yılmaz Özdil'in avukatı Celal Ülgen, savcılığa gönderdiği ön savunmada Özdil için "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" şeklinde paylaşım yapan Sifil hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiğini ve bu karara da itiraz ettiklerini anımsattı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA BİR TEKLİF:

Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın. — Ebubekir Sifil (@EbubekirSifil) December 16, 2020

​Ülgen, "Ebubekir Sifil, Twitter'da Diyanet İşleri Başkanlığına seslenerek, kendince İslam dışı olarak nitelediği gazetecilere ve aynı düşüncede olan bir kesime karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu nedenle müvekkilimizin söylediği ve yazısında belirttiği yobaz ve insanlıktan çıkma gibi sözcükler ağır bir eleştiri olarak kullanılmıştır. Müvekkillerimizden söz ederken ‘cesetleri' diye hakaret edilen ‘camiye alınmasın' diye ötekileştirilen müvekkilimizdir. Bu nedenle hakaret suçu da bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.