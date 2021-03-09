Levent Gültekin'e saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı: Bakırköy Kaymakamı, '5-6 ekip görüntüleri inceliyor' dedi

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, dün akşam saatlerinde gazeteci Levent Gültekin'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ile görüştüğünü belirten Arslan, "Bu konuda inceleme başlatılmış. 'İnceleme' diyelim, soruşturma değil de inceleme başlatılmış. 5-6 ekip güvenlik kamerası görüntülerini inceliyormuş. Bizzat kendisi '5-6' dediği için ben de bu şekilde vermek doğru olur diye düşündüm. Suat Toktaş'a bilgi vermiş kaymakam" dedi.

#SICAKGELİŞME Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü: Levent Gültekin'e saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 5-6 Ekip güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. pic.twitter.com/wmm0M9J4U9 — Halk TV (@halktvcomtr) March 9, 2021

​