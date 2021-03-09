Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-O+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçti

HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.#MilliSavunmaHisar🚀#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/tQi7Og7aUX