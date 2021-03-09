Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-O+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin en uzak menzil ve en yüksek irtifa testine ilişkin açıklama yaptı.
Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Başta proje ortakları Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) ve ROKETSAN olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.
HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.#MilliSavunmaHisar🚀#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/tQi7Og7aUX— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 9, 2021
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