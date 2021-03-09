Bakan Varank: Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey, topyekun sahiplenme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla oluşturduğumuz yerli ve milli bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtım programında konuştu.

Varank, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla oluşturduğumuz yerli ve milli bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme. Hedefimiz; tüm sektörle, sanayimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bilim insanlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın teknoloji ve üretim merkezi haline getirmek. Bir kişinin ya da bir kurumun bile bu işin dışında kalması, bu hedefe sırtını dönmesi, hedefe ulaşmamıza darbe vurur."

'Elektronik izleme sistemi yerli imkanlarla üretiliyor'

Bakan Varank, Adalet Bakanlığı ile yürütülen proje sayesinde (Sanayi İşbirliği Programı), elektronik izleme sistemi ve ekipmanlarının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti ve "Bu elektronik kelepçeler kadına karşı şiddetle mücadelede aktif olarak kullanılıyor. Toplam bedeli yaklaşık 3 milyar avro olan Sanayi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilecek diğer kamu ihalelerinin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

'Yerli sanayimizin gelişmesine destek olun'

Varank, Kartepe Teleferik Hattı Projesi hakkında "Bu projeyle Türkiye'de ilk defa bir belediye, Sanayi İşbirliği Projesi'ne dahil oldu. Bunun tüm belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm belediyelerimize buradan seslenmek istiyorum; gelin, bu tür ihalelerinizi Sanayi İşbirliği Projesine dahil edin, yerli sanayimizin gelişmesine, ölçek oluşturarak sanayimizin kabiliyetlerinin artmasına destek olun" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na ilişkin olarak da, "Şimdi titiz bir çalışmayla yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 919'a çıkardık ve 2021 çağrı programımızı ilan ettik. Amacımız toplamda 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimiz bu 919 ürünü yerli imkanlarla üreterek önce cari açığımızı kapatmak, sonrasında da dış pazarlara ihraç ederek ülkemize net döviz girişi sağlamak" diye konuştu.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Salgın sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürebilen nadir ülkelerden biri olduk. Şubat ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 16 milyar doları aştı. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kontrollü normalleşme adımlarıyla ben bu salgının tüm olumsuz yansımalarının yavaş yavaş ortadan kalkacağına inanıyorum."